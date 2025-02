Stand: 03.02.2025 11:36 Uhr Ludwigslust: Hort in Techentin soll modernisiert werden

Der Hort in Techentin bei Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll laut Bürgermeister Stefan Pinnow (SPD) umgebaut und modernisiert werden. Das kostet die Stadt etwa 1,7 Millionen Euro - knapp 70 Prozent bezahlt das Land. Der Hort soll modern ausgestattet werden - so wie bereits vor drei Jahren die angrenzende Grundschule. Der Zeitplan für den Hort stehe fest. Noch in diesem Jahr müsse der Bau fertiggestellt werden. Aktuell starten Bürgermeister Pinnow zufolge die Ausschreibungen.

