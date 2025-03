Stand: 21.03.2025 17:21 Uhr Ludwigslust: Falscher Polizist hat 90-Jährigen bestohlen

Ein Unbekannter hat sich in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) als Polizist ausgegeben. Er sprach laut Polizei einen 90-jährigen vor der Wohnungstür an. Dabei soll er er sich mit einem ausweisähnlichen Dokument als Zivilpolizist vorgestellt haben, um in die Wohnung zu gelangen. Nachdem sich der Unbekannte von dem Rentner sein verstecktes Geld zeigen ließ, hat er es kurz danach gestohlen. Der 90-Jährige bemerkte das erst Stunden später. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und Amtsanmaßung.

