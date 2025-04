Stand: 23.04.2025 15:49 Uhr Leiche im Crivitzer See gefunden: Identität zweifelsfrei geklärt

Die Identität der am Sonntagabend im Crivitzer See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefundenen Leiche ist geklärt. Laut Polizei handelt es sich um eine seit Februar vermisste 87-jährige Frau. Die Seniorin hatte am 25. Februar gegen 20 Uhr ihr Haus am Stadtrand von Crivitz verlassen und war seitdem verschwunden. Wie genau die Frau starb, ist nicht bekannt. Die Polizei schließt Fremdverschulden als Todesursache aus. Passanten hatten am Osterwochenende die schwimmende Leiche entdeckt und über den Notruf die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr barg die leblose Frau. Ihre Identität konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden.

