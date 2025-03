Stand: 13.03.2025 17:23 Uhr Leiche auf der A20 bei Wismar: Obduktion abgeschlossen

Die Obduktion der Leiche, die auf der A20 bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) gefunden worden war, ist jetzt abgeschlossen. Das hat die Staatsanwaltschaft Schwerin dem NDR gegenüber bestätigt. Zu dem Gutachten der Obduktion hält sich die Staatsanwaltschaft allerdings noch bedeckt - aus ermittlungstaktischen Gründen. Es gibt deshalb noch keine Informationen zur Todesursache des 35-jährigen Mannes aus Polen. Und auch warum er mitten in der Nacht auf der A20 unterwegs war, wie er dort hingekommen ist und ob er Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls war, bleibt damit vorerst unbekannt. Ein Lkw-Fahrer hatte die Leiche auf der A20 zwischen der Abfahrt Zurow und dem Autobahnkreuz Wismar in Richtung Lübeck am Dienstag entdeckt und die Polizei alarmiert. Diese konnte die Identität des Mannes bereits vor der Obduktion durch ein Ausweisdokument feststellen, das der Tote bei sich geführt hatte.

