01.07.2024 13:09 Uhr Lastwagen auf der A24 umgekippt: Sperrung in Richtung Hamburg

Ein Lastwagen ist am Montagmittag auf der A24 bei Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Der Lkw hatte den Angaben zufolge Baumstämme geladen. Diese verteilten sich entlang der Autobahn. Der 68-jährige Fahrer, ein Pole, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Nachmittag sollen der Lastwagen und die Ladung von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Dazu wird die A24 in Richtung Hamburg Höhe der Anschlussstelle Suckow voll gesperrt, so ein Polizeisprecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 200.000 Euro.

