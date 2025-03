Landratswahl in Ludwigslust-Parchim: Dietmar Friedhoff tritt für AfD an Stand: 25.03.2025 13:51 Uhr Dietmar Friedhoff ist der Landratskandidat der AfD im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er lebt seit 2024 in Lübtheen, vorher war er in Niedersachsen und Berlin tätig. Als Landrat will er unter anderem den Windkraft-Ausbau stoppen.

Dietmar Friedhoff, geboren in Hagen in Nordrhein-Westfalen, ist verheiratet und hat drei Kinder. Friedhoff ist Diplom-Elektrotechniker. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD. 2017 zog er in den Deutschen Bundestag ein. Friedhoff war der Direktkandidat des Bundestagswahlkreises Hannover-Land I. Im Bundestag war der 58-Jährige unter anderem afrikapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Für die Bundestagswahl 2025 hat er nicht mehr kandidiert.

Friedhoff wurde 2024 in Kreistag gewählt

Bis zum vergangenen Jahr ist Dietmar Friedhoff ausschließlich in Niedersachsen und als Bundestagsabgeordneter in Berlin in Erscheinung getreten. Seit 2024 wohnt er in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Bei der Kommunalwahl 2024 ist Friedhoff in den Kreistag gewählt worden. Dort ist er Fraktionsvorsitzender der AfD. Friedhoff kritisiert im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Stefan Sternberg (SPD) Flüchtlingsunterkünfte im "Dorf-in-Dorf-Prinzip" wie beispielsweise in Demen. Er fordert, dass ein Landrat sich auch um Abschiebungen von Flüchtlingen kümmern sollte, eigentlich eine Bund- und Länderaufgabe. Außerdem will Dietmar Friedhoff sich dafür einsetzen, dass der Windkraft-Ausbau im Landkreis gestoppt wird.

Kritik nach Russland-Reise

Dietmar Friedhoff war 2018 gemeinsam mit anderen AfD-Bundestagsabgeordneten als selbsternannter Wahlbeobachter zur Präsidentenwahl in Russland. Mehrfach gab es Kritik, denn die Abgeordneten waren auf Einladung Russlands angereist. Die Landesregierung in Niedersachsen hatte 2023 der AfD in dem Bundesland eine Nähe zu radikalen Kräften bescheinigt. Dietmar Friedhoff hat mehrfach für PI-News ("Politically Incorrect") geschrieben und Videobeiträge erstellt. Das Blog steht seit 2021 unter Beobachtung des Bundesverfassungsschutzes und ist laut Bundeszentrale für politische Bildung ein rechtspopulistisches, fremdenfeindliches, rassistisches und islamfeindliches Blog.

Zitat von Friedhoff zur Frage der Demokratiefeindlichkeit der AfD

In einem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes 2019 zur Frage der Demokratiefeindlichkeit der AfD taucht ein Zitat von Friedhoff auf, in dem er behauptet, Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle das deutsche Volk "auslöschen" und man müsse dies "radikal" bekämpfen. Dietmar Friedhoff wurde im Februar vom AfD-Kreisverband Südwestmecklenburg als Kandidat für die Landratswahl aufgestellt. Die AfD ist seit der vergangenen Kommunalwahl mit neun Abgeordneten vertreten und damit die zweitstärkste Fraktion.

Insgesamt vier Kandidaten für Landratswahl in Ludwigslust-Parchim

Bei der Landratswahl am 11. Mai 2025 treten in Ludwigslust-Parchim insgesamt vier Kandidaten an. Lesen Sie hier alle Porträts:

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.05.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim