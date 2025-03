Landratswahl in LUP: Amtsinhaber Stefan Sternberg kandidiert für SPD Stand: 25.03.2025 14:55 Uhr Stefan Sternberg ist der Landratskandidat der SPD im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er ist bereits seit 2018 im Amt. Sollte er wieder gewinnen, will er Baudenkmäler sanieren und die ambulante Gesundheitsversorgung verbessern.

Vor sieben Jahren ist Stefan Sternberg mit gut 63 Prozent in der Stichwahl zum Landrat gewählt worden. Im vergangenen Jahr kündigte er frühzeitig an, dass er sein Amt weiterführen will und wieder zur Landratswahl antritt. Stefan Sternberg wurde 1984 geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In Grabow aufgewachsen, war er von 2013 bis 2018 Bürgermeister seiner Heimatstadt.

Mehrere Krisen während seiner Amtszeit

Bereits ein halbes Jahr nach Amtsantritt musste Stefan Sternberg im Juli 2019 den Katastrophenfall ausrufen, als der größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen ausbrach. Seine Erfahrungen in der Krisenbewältigung führten dazu, dass er 2021 in den Corona-Expertenrat der Bundesregierung berufen wurde, um die Perspektive der Kommunen einzubringen. Anders als sein Konkurrent Dietmar Friedhoff (AfD) setzt sich Sternberg für das "Dorf-in-Dorf-Prinzip" bei Flüchtlingsunterkünften ein. Bei einer Bürgerversammlung in Dabel warb er beispielsweise dafür. Dort sollen in einer ehemaligen Kaserne 540 Flüchtlinge unterkommen. Die SPD hat im aktuellen Kreistag nur noch 12 von 76 Sitzen. Aber auch in der Legislaturperiode davor musste sich Stefan Sternberg Mehrheiten über die Parteigrenzen hinweg suchen. "Ein Landrat muss Mehrheiten organisieren über Parteigrenzen hinweg", so Sternberg weiter.

Wichtige Themen: Baudenkmäler und ambulante Gesundheitsversorgung

Stefan Sternbergs Pläne für die Zukunft sind unter anderem Baudenkmäler. Die Festung Dömitz und das Schloss Raben Steinfeld werden von einem Zweckverband unter Leitung des Landkreises für etwa 60 Millionen Euro saniert. Nachdem die Krankenhäuser ​in Hagenow, Ludwigslust und Crivitz zu den LUP-Kliniken zusammengeführt wurden, soll nun auch die ambulante Gesundheitsversorgung im Zusammenspiel mit den Kliniken verbessert werden.

Insgesamt vier Kandidaten für Landratswahl in Ludwigslust-Parchim

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim