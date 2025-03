Stand: 14.03.2025 13:19 Uhr Landgericht Schwerin: Drei Brandstifter zu Haftstrafen verurteilt

Im Prozess um eine Brandstiftung in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat das Landgericht drei Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt. Demnach habe ein Paar durch das Feuer seine Versicherung betrügen wollen. Ziel des Plans war laut Gericht, von der Hausratsversicherung des Paares rund 26.000 Euro zu bekommen. Diese hatte wegen eines Verdachts aber eine Auszahlung abgelehnt. Dafür muss der Mann für viereinhalb Jahre, die Frau für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der am Plan beteiligte jüngere Bruder des Mannes hat eine Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten bekommen. Diese wurden zur Bewährung ausgesetzt. Alle Angeklagten hatten vor Gericht zur Aufklärung des Falls beigetragen. Der Schaden an dem gemieteten Reihenhaus beträgt mehr als 300.000 Euro.

