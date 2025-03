Stand: 10.03.2025 16:24 Uhr Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand in Bad Kleinen

In Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Wochenende ein Einfamilienhaus samt nebenstehender Carports in Brand geraten. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat außerdem einen Sachverständigen beauftragt. Laut Polizei war der Brand am frühen Sonnabendnachmittag ausgebrochen. Für die Löscharbeiten waren Freiwillige Feuerwehren aus Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg und Hohen Viecheln vor Ort. Das Wohnhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei mehreren Hunderttausend Euro, so die Polizei weiter. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer (03841) 20 30 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg