Stand: 28.03.2025 14:50 Uhr Kreistag Ludwigslust-Parchim beschließt Pflegesozialplanung

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim braucht künftig deutlich mehr Pflegepersonal und Pflegeeinrichtungen als bisher. Das geht aus der Pflegesozialplanung hervor. Der Kreistag Ludwigslust-Parchim hat diese am Donnerstagabend beschlossen. Mit dem neuen Konzept sollen bis 2028 Versorgungslücken im Kreis erkannt und Lösungen gefunden werden. So sollen beispielsweise der Bau von altersgerechten Wohnungen gefördert und Pflegeabschlüsse aus dem Ausland schneller anerkannt werden. Die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis steigt in den kommenden 15 Jahren um 36 Prozent, heißt es im Konzept der Pflegesozialplanung. Aktuell gibt es 15.000 Menschen im Kreis, die gepflegt werden müssen. Bis 2040 wären es dann etwa 21.000. Um dem gerecht zu werden, muss sich laut Konzept das Personal in der ambulanten Versorgung verdoppeln - auf 2.500 Mitarbeiter. Auch in der stationären Pflege müsse es deutlich mehr Plätze geben. Hier sollten bis 2040 die Plätze auf etwa 4.100 ausgebaut werden. Die größte Versorgungslücke im Pflegebereich hat derzeit das Amt Crivitz.

