Stand: 13.03.2025 17:15 Uhr Kreis Ludwigslust-Parchim warnt vor Maul- und Klauenseuche

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim warnt vor der Gefahr der Maul- und Klauenseuche. Nach dem jüngsten Ausbruch in Ungarn sollen Halter von Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen ihre Sicherheitsmaßnahmen strikt einhalten und gegebenenfalls verschärfen. Vor allem bei Tiertransporten nach Ungarn, die nach wie vor möglich sind, sollten beim Befahren des Geländes die Räder der Lkw gereinigt und desinfiziert werden. Das gelte auch für die Kleidung der Mitarbeiter, so der Landkreis. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit für erkrankte Tiere. Ist in einem Betrieb ein Tier erkrankt, müssen alle Klauentiere getötet werden.

Weitere Informationen Maul- und Klauenseuche: Schweine- und Rinderhalter in MV in Sorge Sie können aufgrund eines Ausbruchs in Brandenburg ihr Schweinefleisch nicht mehr in Länder außerhalb der EU exportieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim