Knapp 100 Rennen beim 31. Drachenbootfestival in Schwerin

Auf dem Pfaffenteich in Schwerin startet am Freitag das 31. Drachenbootfestival. Über das ganze Wochenende gibt es knapp 100 Rennen und ein Rahmenprogramm mit Flaniermeile, Partys und einem Feuerwerk. Den Auftakt macht am Abend eine Premiere: Zum allerersten Mal gibt es bei dem Festival 100-Meter-Sprints um den Pokal der Stadtwerke Schwerin. Dabei ertönt das Startsignal für gleich 14 Rennen innerhalb einer Stunde. Währenddessen bleiben alle Paddler auf dem Wasser. Bei jedem Rennen scheidet ein Team aus dem Wettkampf aus. Die Siegerehrung soll um 19 Uhr stattfinden.

Anschließend startet die Welcome-Party am Südufer. Insgesamt treten übers ganze Wochenende mehr als 100 Teams bei dem Drachenbootfestival auf dem Pfaffenteich an. Neben Vereinen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch Teams aus Hannover, Kassel, Leipzig und sogar aus Polen angemeldet. Während des gesamten Wochenendes kommt es zu Verkehrseinschränkungen rund um den Pfaffenteich.

