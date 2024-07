Stand: 25.07.2024 06:42 Uhr Klarer Sieg für FC Anker Wismar in Testspiel gegen MSV Pampow

Der Fußball-Oberligist FC Anker Wismar konnte sich in einem Testspiel am Mittwochabend klar mit 3:0 gegen den Verbandsligisten MSV Pampow durchsetzen. Bis zur Halbzeit war die Partie recht offen, die Mannschaften gingen beim Stand von 0:0 in die Pause. In der 53. Spielminute traf dann Wismars Nummer 9, Jonas Banouas, zum 1:0 für Anker. Gut zehn Minuten später erhöhte Banouas auf 2:0 für den Favoriten und krönte sich zum Doppeltorschützen. Den Schlusspunkt setzte Henri Mura in der 85. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 Endstand. Beide Vereine testen am kommenden Wochenende erneut: Die Wismarer haben die zweite Mannschaft des VfB Lübeck zu Gast, der MSV Pampow trifft bei einem Turnier unter anderem auf Dynamo Schwerin.

