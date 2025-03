Stand: 18.03.2025 06:56 Uhr Kein Altstadtfest und keine Stadtfete im Sommer in Schwerin

Wieder ein Sommer in Schwerin ohne das Altstadtfest oder die Stadtfete: Die Stadt hat mitgeteilt, dass das Fest rund um den Pfaffenteich auch in diesem Jahr ausfällt. Von den Veranstaltern, die auch den Weihnachtsmarkt in Schwerin organsieren, heißt es jetzt, dass sie für ein neuwertiges und nachhaltiges Altstadtfest in Schwerin mehr Geld bräuchten. Die Stadt müsse etwa 60.000 bis 80.000 Euro investieren. Geld, das die Landeshauptstadt aber nicht hat. Die neue Welterbestadt muss sparen. Außerdem wird laut Verwaltung die stadteigene Stadtmarketinggesellschaft bis Ende des Jahres komplett neu strukturiert. Dann wird auch ein neues Konzept erarbeite und 2026 wäre eine Neuauflage möglich. Das Schweriner Altstadtfest gibt es seit etwa 15 Jahren. Immer wieder gab es finanzielle Probleme bei der Ausrichtung des Festes rund um den Pfaffenteich. Im letztes Jahr war das Fest offiziell wegen der Feierlichkeiten rund um den Tag der deutschen Einheit abgesagt worden.

