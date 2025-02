Stand: 13.02.2025 15:01 Uhr Kamera-Zwischenlösung für den Schweriner Marienplatz

In den nächsten zwei Wochen sollen neue Kameras auf dem Marienplatz aufgebaut werden. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Der Kriminalitätsschwerpunkt wird schon länger videoüberwacht, jedoch ist die Kameraanlage seit Anfang Februar defekt. Nun soll zuerst eine Zwischenlösung installiert werden. Das wird laut Innenministerium eine feste Kameraüberwachung, die Systemen ähneln könnte die auch auf Baustellen verwendet werden. Diese Lösung spricht das Innenministerium noch mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes ab. Im nächsten Schritt soll wieder eine festes Kamerasystem dauerhaft eingerichtet werden. Was das dann kostet ist noch unklar. Das Innenministerium spricht zur Zeit mit der Stadt Schwerin über die Kostenverteilung. Durch die Videoüberwachung sollen Straftaten verhindert und verfolgt werden, so Innenminister Christian Pegel (SPD).