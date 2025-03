Stand: 27.03.2025 07:32 Uhr "Jugend debattiert": Landessieger kommt aus Wismar

Der Wismarer Schüler John Regler vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium hat beim diesjährigen Landesfinale von "Jugend debattiert" geworden. Eine Jury hat die jeweiligen Sieger in den beiden Altersgruppen Sekundarstufe I und II im Schweriner Schloss ausgezeichnet. Der erste Platz in der Oberstufe ging an eine Schülerin aus Rostock. Die Jugendlichen mussten zu einem vorgegebenen Thema einen Standpunkt einnehmen und diesen verteidigen. Die Gewinner reisen im Juni mit den jeweils Zweitplatzierten zum Bundesfinale nach Berlin. Die Zweitplatzierten kommen auch aus Westmecklenburg. In der jüngeren Altersklasse wurde Charlotte Link vom Gymnasium Gadebusch ausgezeichnet. Bei der Sekundarstufe II ging der zweite Platz an Lena Kraft von der ecolea Schwerin. Der Wettbewerb findet einmal im Jahr und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin