Stand: 17.04.2025 17:05 Uhr Insel Kaninchenwerder: Stadt Schwerin reicht Klage ein

Die Stadt Schwerin will den aktuellen Pächter auf der Insel Kaninchenwerder im Schweriner See - des dortigen Hafens und der Gastronomie - per Klage loswerden. Das sagte eine Stadtsprecherin. Beim Amtsgericht sei heute eine Räumungsklage eingereicht worden. Hintergrund sind angebliche Pflichtverletzungen des Pächters und ausstehende Zahlungen. Ein Vergleichsangebot hatte der Pächter abgelehnt, daher nun die Klage, so die Sprecherin weiter. Die Stadt sucht parallel einen neuen Pächter, der den Hafen und das Bistro betreiben soll. Wie lange jetzt der Rechtsstreit dauert, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin