Stand: 06.09.2024 07:28 Uhr Innovationsatlas geplant: Forschungsstation öffnet in Dobbertin

Der Verein Landvorteil eröffnet am Freitag eine Forschungsstation in Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort will das Forschungsteam in Gesprächen unter anderem mit Bürgern, Unternehmen und Vereinen Daten über die Region sammeln. Das Ziel sei laut Sprecher ein sogenannter "Innovationsatlas". Der Atlas soll eine Grundlage für soziale Innovationen in der Region bieten. Das seien zum Beispiel Begegnungstätten für Einwohner. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Technischen Hochschule Lübeck und dem Thünen-Institut für Regionalentwicklung. Landvorteil ist ein Bündnis bestehend aus verschiedenen Kooperationspartnern sowie dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und dem Kreis Herzogtum Lauenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim