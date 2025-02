Stand: 19.02.2025 08:12 Uhr Helios Kliniken in Schwerin: Beschäftigte versammeln sich zum Streik

Vor den Helios Kliniken in Schwerin versammeln sich die Beschäftigten seit Mittwochmorgen zum Streik. Die Gewerkschaft ver.di hat im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen dazu aufgerufen. Der Warnstreik ist auf zwei Tage angesetzt. Ver.di fordert für die rund 21.000 Beschäftigten von Helios, darunter rund 3.000 in Schwerin, eine Lohnerhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr. Außerdem ein 13. Monatsgehalt, höhere Zulagen für Arbeit zu ungünstigen Zeiten und Auszubildende sollen 150 Euro mehr bekommen. Der Helios-Konzern habe nach dem ersten Verhandlungstermin Ende Januar in Berlin kein Angebot vorgelegt. Laut Daniel Taprogge, ver.di-Bezirksgeschäftsführer, haben die Beschäftigten eine gute Lohnentwicklung verdient. Helios mache satte Gewinne, erwirtschaftet von den Beschäftigten, so Taprogge weiter. Helios hat sich auf NDR-Anfrage bisher nicht geäußert.

Streik trotz Grippewelle: Helios versichtert Versorung

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass geplante Therapien und Operationen nicht oder nur eingeschränkt stattfinden werden. Die Notversorgung sei aber gewährleistet. Auch in Bezug auf die spürbare Grippewelle sei die Versorgung von Kindern und Erwachsenen in allen Bereichen sichergestellt, heißt es von einem Krankenhaussprecher. Er teilte auf NDR-Anfrage mit, dass die Helios Kliniken derzeit mehr Patienten mit Influenza erzeichnen. Vor allem auf der Kinderstation gebe es aktuell viele Grippe-Patienten. Seit Jahresbeginn kommen die Helios-Kliniken in Schwerin auf rund 100 Fälle mehr als in den Vorjahren.

