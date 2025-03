Stand: 17.03.2025 07:22 Uhr Handball: Mecklenburger Stiere verlieren gegen HSV Insel Usedom

Die Handballer der Mecklenburger Stiere mussten am Sonntag eine Heimniederlage gegen den HSV Insel Usedom einstecken. Gegen den Tabellenzweiten der Handball-Regionalliga Nordost waren die Schweriner bereits von Beginn an klar unterlegen. Während der Rückstand zur Pause nur bei vier Toren lag, gab es zur Mitte der zweiten Hälfte eine Phase, in der Schwerin in zehn Minuten nur ein Tor warf. Am Ende verloren sie mit 29:42. Bester Werfer der Stiere war Joel Müller mit elf Toren.

