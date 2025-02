Stand: 01.02.2025 22:41 Uhr Handball: Grün-Weiß Schwerin gewinnt zu Hause

In der dritten Handball-Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Mit 26:21 (10:13) gewannen die Schwerinerinnen gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Zur Halbzeit führte noch der SVHU mit 13 zu 10 - im zweiten Durchgang drehte Grün-Weiß aber die Partie. Beste Schweriner Werferin war Katharina Böhmker mit zehn Toren. Böhmker traf auch alle sieben Meter, zu denen sie angetreten war. Mit dem Sieg klettert Grün-Weiß auf den vierten Tabellenplatz. In der kommenden Woche hat Schwerin ein freies Wochenende. Das nächste Spiel findet am 16. Februar statt - Gegner dann der TSV Altenholz.

