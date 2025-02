Stand: 22.02.2025 01:01 Uhr Handball: Deutlicher Heimsieg für Grün-Weiß Schwerin

Die Schwerinerinnen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In der dritten Handball Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Mit 33:18 (18:8) gewannen die Schwerinerinnen gegen den Tabellenletzten Berliner TSC. Schon zur Halbzeit führte das Team von Trainer Prothmann mit zehn Toren Vorsprung. Und auch in der zweiten Hälfte gaben sie das Spiel nicht mehr aus der Hand. Beste Schweriner Werferin war Julie Norman Jensen mit acht Toren. Grün-Weiß liegt weiter auf dem vierten Tabellenplatz. Schon am kommenden Mittwoch steht für die Schwerinerinnen das nächste Heimspiel an: Das Nachholspiel gegen den Frankfurter HC.

