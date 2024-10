Stand: 02.10.2024 17:30 Uhr Hagenow: Panzergrenadierbataillon 401 hat neuen Kommandeur

Das Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow (Ludwigslust- Parchim) hat einen neuen Kommandeur. Bei einem Appell wurde der bisherige Chef verabschiedet. Oberstleutnant Lars Neitzel führte das Bataillon aus Hagenow drei Jahre lang. In dieser Zeit absolvierte das Bataillon unter anderem einen Einsatz in Litauen, wo die Soldaten an der NATO-Ostflanke für ein halbes Jahr stationiert waren. Neuer Kommandeur ist Oberstleutnant Frank Magnus. Er war bereits von 2009 bis 2013 vier Jahre lang Chef einer Kompanie im Hagenower Bataillon. Der 43-Jährige brachte Erfahrung aus Auslandseinsätzen im Kosovo sowie in Afghanistan mit. Der scheidende Kommandeur wechselt in den Planungs- und Führungsstab des Verteidigungsministeriums.

