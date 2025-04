Stand: 21.04.2025 08:22 Uhr Hagenow: Neuer Naturerlebnispfad für Familien

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist der erste von drei neuen Naturerlebnispfaden in der Region Mecklenburg-Schwerin eröffnet worden. Der 2,5 Kilometer lange Weg führt Familien durch das Naturschutzgebiet Bekow - mit Fakten und Rätseln rund um das Thema Natur. Der Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin hat diese Familienwanderwege gemeinsam mit den Städten Hagenow, Brüel und Goldberg entwickelt. Die Naturerlebnispfade in Brüel und Goldberg sollen bis zum Sommer fertig werden. Die drei Pfade sind Teil der Tourismusstrategie des Verbandes. Ziel sei es, ein neues freizeittouristisches Angebot für Familien in der Natur zu schaffen.

