Stand: 21.03.2025 06:28 Uhr Hagenow: Kinderwagen brennt in Hausflur

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagabend ein Feuer im Hausflur eines Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Laut Polizei war ein Kinderwagen in Brand geraten. Die Ursache ist noch ungeklärt. Das Feuer griff dann auch auf eine Infotafel im Hausflur über. Durch den Brand wurde der Hausflur stark verrußt. Das Mehrfamilienhaus sei aber weiterhin bewohnbar, heißt es von der Polizei. Die Anwohner blieben allesamt unverletzt. Bei dem Einsatz waren 20 Feuerwehrleute vor Ort. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim