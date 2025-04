Stand: 09.04.2025 15:57 Uhr Grundstücksmarkt Nordwestmecklenburg: stabile Preise, wenig Käufer

Auf dem nordwestmecklenburgischen Grundstücksmarkt wurde so wenige gekauft und verkauft, wie zuletzt 1990. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht für den Landkreis hervor. Gab es eigentlich sonst durchschnittlich 3.000 Erwerbsvorgänge pro Jahr, sind es im vergangenen Jahr nur knapp 1850 gewesen. Damit ist der Kauf unter anderem von Baugrundstücken, Wohneigentum und Flächen der Land- und Forstwirtschaft gemeint. Laut Hans-Jürgen Daschke als Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gibt es für den Rückgang mehrere Gründe. Dazu zählen die Energiekrise, hohe Baupreise, Krieg in der Ukraine und die allgemeine wirtschaftlichen Situation.

Preisniveau bleibt stabil

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Preise sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Im Durchschnitt kostet ein Quadratmeter einer neu gebauten Eigentumswohnung im Kreis knapp 4.800 Euro. Allerdiungs gibt es regionale Unterschiede: zum Beispiel in Hohen Wieschendorf liegt der Wert bei 5.200 Euro, am Wismarer Festplatz wiederum nur bei 2.400. Der Grundstücksmarktbericht kann jetzt kostenlos auf der Landkreis-Seite runtergeladen werden oder in gedruckter Form für 60 Euro bestellt werden. An ihm können sich Kaufinteressenten für Grundstücke und Wohneigentum orientieren.

Weitere Informationen Grundsteuer macht Wohnen in MV teurer: Beispiel Schwerin Die Grundsteuerreform führt zu höheren Abgaben auf Wohnraum. Das trifft jeden. Mieter, Eigentümer, aber auch die Kommunen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg