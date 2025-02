Stand: 19.02.2025 17:07 Uhr Groß Trebbow freut sich über neue Marienskulptur

Die Dorfkirche in Groß Trebbow (Landkreis Nordwestmecklenburg) freut sich über die Schenkung einer barocken Marienskulptur. Das Werk des Künstlers Francois Duquesnoy ist rund 400 Jahre alt und passt laut Aussagen des Fördervereins zu Altar und Kanzel der Kirche. Die Spender sind Eheleute aus Bochum. Sie waren über Freunde aus der Region auf die Dorfkirche und den Förderverein aufmerksam geworden. Duquesnoy war ein Zeitgenosse und Freund des berühmten Malers Peter Paul Rubens. Zu seinen berühmtesten Werken gehören die Statue des Heiligen Andreas im Petersdom in Rom, sowie die Statue der Heiligen Susanna in Santa Maria di Loreto, ebenfalls in Rom.

