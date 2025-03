Stand: 23.03.2025 10:21 Uhr Greifswalder Schüler bauen in Wismar schnellsten Miniatur-Rennwagen

In Wismar wurde am Sonnabend die STEM-Racing Regionalmeisterschaft ausgetragen. Im Finale im Phantechnikum hat ein Schüler-Team des Greifswalder "Alexander von Humboldt Gymnasium" gewonnen. Es darf nun Mitte Mai bei der Deutschen Meisterschaft 2025 in Neuburg an der Donau mit dabei sein. In dem Regional-Finale sind insgesamt zehn Teams mit 11- bis 19-jährigen Schülern in Teams gegeneinander angetreten. Darunter auch Teams aus Waren an der Müritz, Schwerin und Banzkow.

Wettbewerb zur Talentsuche

Für diesen Wettbewerb haben Schüler-Gruppen 20 Zentimeter lange Rennwagen entwickelt und gebaut. Mit kleinen Gaspatronen angetrieben sind sie dann in Rennen gegeneinander angetreten. Der Wettbewerb hieß im vergangenen Jahr noch "Formel 1 in der Schule" und wurde von einem Warener Schüler-Team gewonnen. Dem Veranstalter des Wettbewerbs geht es darum, junge Menschen von so genannten MINT-Berufen - also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - zu begeistern und zu zeigen, wie vielfältig die Jobs im MINT-Umfeld und drum herum sein können. Laut Geschäftsführer Alexander Uelhoff habe sich die Qualität der Teams und der Rennwagen im Gegensatz zum letzten Jahr deutlich gesteigert.

