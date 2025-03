Stand: 20.03.2025 14:33 Uhr Grabow: Unbekannte beschmieren Schule mit mehr als 30 Graffiti

Bislang noch unbekannte Täter haben eine Regionale Schule in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit zahlreichen Graffiti beschmiert. Laut Polizei sind mindestens 32 Schmierereien an das Gebäude angebracht worden. Davon würden sich mehrere Schriftzüge auf den Fußballverein FC Hansa Rostock beziehen, außerdem sei auch ein Hakenkreuz unter den Schmierereien. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge müssen die Graffiti zwischen Mittwochabend um 19 Uhr und Donnerstag um 6 Uhr angebracht worden sein. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen: Wer Hinweise zur Tat geben kann, kann sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer (03874) 41 10 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg