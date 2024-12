Stand: 05.12.2024 07:32 Uhr Grabow: 350.000 Euro Investiton in die Regionale Schule

In der Regionalen Schule "Friedrich Rohr" in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sollen die sanitären Anlagen im Keller saniert werden. Das hat die Stadtvertretung am Mittwochabend beschlossen. Unter anderem die WCs, Duschen und Umkleidekabinen werden erneuert. Eigentlich waren noch Schallschutzwände für die Turnhalle "Eldehalle" geplant, denn der Sportunterricht sei bislang in angrenzenden Räumen deutlich zu hören. Aus Kostengründen wurden die Schallschutzwände aber gestrichen. Das Projekt kostet knapp 350.000 Euro. Die Hälfte der Summe soll durch Fördermittel finanziert werden. An der Gegionalen Schule "Friedrich Rohr" wird derzeit bereits gebaut. Es entsteht ein Erweiterungsbau und die Schule wird aktuell mit digitalen Tafeln ausgestattet.

