Stand: 03.03.2025 18:30 Uhr Gorlosen: Lagerhalle mit Stroh brennt

In Gorlosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Feuer in einer Lagerhalle mit Stroh ausgebrochen. Um für die Löscharbeiten besser an die Strohballen im Inneren zu kommen, hat die Feuerwehr das Dach des Gebäudes aufgerissen. Außerdem war ein Radlader aus der dortigen Agrarproduktion zur Hilfe gekommen, um das Stroh aus der Lagerhalle zu holen. Dies wurde auf einer Freifläche gelöscht. Insgesamt waren fünf Feuerwehren für die Löscharbeiten vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte inzwischen aber reduziert werden. Die Löscharbeiten dauerten am Abend trotzdem an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht.

