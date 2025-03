Stand: 04.03.2025 10:59 Uhr Gorlosen: Lagerhalle mit Stroh abgebrannt - 150.000 Euro Schaden

In Gorlosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montag rund 280 Heuballen in einer Scheune abgebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von ungefähr 150.000 Euro. Um für die Löscharbeiten besser an diese heranzukommen, musste die Feuerwehr das Dach des Gebäudes aufreißen. Außerdem war ein Radlader aus der dortigen Agrarproduktion zur Hilfe gekommen, um das Stroh aus der Lagerhalle zu holen. Dies wurde auf einer Freifläche gelöscht. Insgesamt waren fünf Feuerwehren für die Löscharbeiten vor Ort. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht.

Polizei sucht Zeugen

Um das erneute Aufflammen des Feuers zu verhindern, wurde am Dienstagmorgen noch Brandwache gehalten, so die Feuerwehr weiter. Warum und wie der Brand überhaupt ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und bittet dabei um Zeugen: Wer Angaben zum Brandgeschehen machen kann, soll sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer (03874) 41 10 oder bei der Onlinewache MV melden.

