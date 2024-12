Stand: 12.12.2024 07:07 Uhr Goldschatzraub-Prozess startet im Januar

Im Fall des Keltengoldschatz-Raubes von Manching steht nun der Prozess gegen vier Männer an, die vor eineinhalb Jahren in Schwerin festgenommen wurden. Einige der Verdächtigen haben damals in Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Schwerin gewohnt. Angeklagt sind die vier Männer vor dem Landgericht Ingolstadt in Bayern und das hat nun die Verhandlungstermine bekannt gegeben. Prozessauftakt ist am 21. Januar. Insgesamt 32 Verhandlungstermine hat das Gericht angesetzt. Die Männer sollen aus dem Römer- und Keltenmuseum im bayrischen Manching eine Sammlung wertvoller Münzen gestohlen und einen Teil der Münzen eingeschmolzen haben. Nach der Festnahme der Männer hat die Polizei mehrere Grundstücke in Plate durchsucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin