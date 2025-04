Goldberg will den Titel "Seniorenfreundliche Stadt" erhalten

Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) will eine "Seniorenfreundliche Stadt" werden. Die Stadt bewirbt sich beim Sozialministerium um diesen Titel. Das haben die Stadtvertreter gestern Abend beschlossen. Für ältere Menschen gebe es bereits verschiedene Angebote - beispielsweise barrierefreie Wohnungen, betreutes Wohnen und Tagespflege. Laut Bürgermeister Gustav Graf von Westarp (Freie Wähler) sollen aber noch weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Beispiel: Fahrdienste für Senioren zu Computerschulungen, die Errichtung einer Parkanlage und eines Seniorengartens. Langfristig seien auch größere Projekte im Rahmen der seniorenfreundlichen Stadt geplant. So zum Beispiel eine Umgehungsstraße, die unter anderem den Schwerlastverkehr an der Stadt vorbeiführe.