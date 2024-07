Stand: 23.07.2024 13:08 Uhr Goldberg: Unbekannte brechen in Kirche ein

In Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind Unbekannte in der Nacht zu Montag in die Kirche eingebrochen. Dabei beschädigten sie die Tür des Gotteshauses. Laut Polizei schalteten die Einbrecher unter anderem die Orgel ein, öffneten Fenster und hantierten an einem Elektro-Schaltkasten. Ob sie auch etwas stahlen, ist bisher noch unklar. Der Schaden an der historischen Kirchentür liegt bei etwa 200 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und bittet um Zeugenhinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim