Goldberg: Haushaltsplan 370.000 Euro im Minus

Der Haushalt der Stadt Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist mit 370.000 Euro im Minus. Laut Bürgermeister Gustav Graf von Westarp (Freie Wähler) liegt das vor allem an einem strukturellen Problem. Die Stadt habe zu wenig Einnahmen. Außerdem gebe es noch Schulden aus vergangenen Jahren. Es könne auch an keiner Stelle gespart werden, so von Westarp. Der Haushalt muss nun von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt werden. Zwei größere Projekte sollen in diesem Jahr umgesetzt werden: die kommunale Wärmeplanung und ein neuer Parkweg mit spielerischen Sportgeräten.

Geld fehlt auch für Straßensanierungen

Laut von Westarp wurde im Haushalt zum Beispiel bei Investitionen für die städtische Infrastruktur gespart. Mehrere Straßen müssten saniert werden, heißt es vom Bürgermeister. Eine Hoffnung sei das Sondervermögen für Infrastruktur des Bundes. Wie viel Geld in den Städten und Gemeinden ankommt, sei aber noch unklar. Mehr Kosten seien der Stadt entstanden, da sie seit diesem Jahr einen Teil der Ausgaben für die Jugendsozialarbeit übernehmen müssen, so von Westarp. Der Bürgermeister sieht hier den Landkreis in der Pflicht. Etwa 60.000 Euro wurden im Haushalt für die Jugendsozialarbeit eingestellt.

