Goldberg: Baufälliges Mehrfamilienhaus eingestürzt

In Goldberg ist am Freitag Abend gegen 21:00 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses eingestürzt. Das Gebäude war baufällig und leer stehend. THW und Freiwillige Feuerwehr haben trotzdem geprüft, ob noch Personen im Haus waren, konnten das aber ausschließen. Aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes wird es jetzt abgerissen. Die Bundesstraße 192/Lange Straße ist deswegen in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wegen der Abrissarbeiten wurden die Bewohner der anliegenden Häuser evakuiert.