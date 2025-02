Stand: 21.02.2025 15:06 Uhr Gold für Para-Ski-Team aus Ludwigslust

Das Para-Ski-Team der Schule an der Bleiche aus Ludwigslust hat beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia gewonnen. Bei dem Wettbewerb im bayrischen Allgäu belegte das Team der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung den ersten Platz im Langlauf. Dabei galt es, einen ein Kilometer langen Techniksprint und eine Staffel über drei mal zwei Kilometer zurückzulegen. Weil in Mecklenburg-Vorpommern selten Schnee liegt, ist das Team zwei Wochen vor dem Wettkampf ins Allgäu gefahren, um dort zu trainieren. Andreas Peter, Trainer und Sportlehrer der sechs jungen Athletinnen und Athleten, sagt, es sei ein überraschender Sieg gewesen. Die Freude über den Sieg sei unbeschreiblich gewesen. Alle Beteiligten seien in einem riesigen Jubel ausgebrochen, so Peter. Ein Teil des Teams ist anschließend in einer anderen Sportart gefordert. Sie fahren weiter zur Deutschen Leichtathletik Meisterschaft nach Erfurt.

