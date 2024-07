Stand: 17.07.2024 06:44 Uhr Gewitter: Strohmiete abgebrannt, viele Feuerwehreinsätze

Das Gewitter am Dienstagnachmittag hat in Westmecklenburg für viele Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Unter anderem hat ein Blitzeinschlag eine Strohmiete bei Neustadt-Glewe entzündet. Diese ist inzwischen gelöscht, am Morgen waren aber noch Einsatzkäfte der Feuerwehr als Brandwache vor Ort. Die Strohmiete auf dem Gelände des Gestüts Schockemöhle - etwa 3.000 - 4.000 Ballen, rund 120 Metern lang und 8 Meter hoch - stand gestern komplett in Flammen. Sechs freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Die Straße zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe ist voraussichtlich noch bis zum Mittag voll gesperrt. Insgesamt gab es für die Feuerwehren in Westmecklenburg 45 wetterbedingte Einsätze. Vor allem umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller beschäftigten die Einsatzkräfte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim