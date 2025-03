Stand: 19.03.2025 11:43 Uhr Gesundheitsamt Ludwigslust-Parchim stellt Fachbereiche vor

Am Mittwoch beteiligt sich das Gesundheitsamt des Lankreises Ludwigslust-Parchim am bundesweiten Tag der offenen Tür. Im Haus der Jugend in Parchim stellen sich alle Fachbereiche des Gesundheitsamtes noch bis 15 Uhr vor. Am Vormittag lag der Fokus auf Angebote für Kinder. Dabei ging es beispielsweise darum, wie Zähne richtig geputzt werden. Am Nachmittag richten sich die Angebote des Gesundheitsamtes an Senioren. Dabei spielt in diesem Jahr die Themen Hitze und Klimaschutz eine wichtige Rolle.

