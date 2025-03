Stand: 27.03.2025 11:08 Uhr Gemeindehaus in Lützow wird zum Hort umgebaut

In Lützow bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) sollen neue Hortplätze geschaffen werden. Das hat die Gemeindevertretung am Mittwochabend in einer Sondersitzung beschlossen. Dafür soll das Gemeindehaus zum Hort umgebaut werden. Etwa 900.000 Euro werden dafür investiert. 85 Prozent des Geldes kommen aus dem bundesweiten Investitionsprogramm "Ganztagesausbau". Das bestätigte der Landkreis Nordwestmecklenburg der Gemeinde. Im ersten Bauabschnitt sollen bis September zum Schuljahresbeginn 18 Plätze geschaffen werden. Bis 2026 wird weiter gebaut, denn insgesamt sollen dort gut 100 Kinder betreut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg