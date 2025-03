Stand: 11.03.2025 13:39 Uhr Gemeinde Gallin plant den Bau eines Bolzplatzes

In der Gemeinde Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll zentral auf dem Spielplatz ein Bolzplatz errichtet werden. Das haben die Gemeindevertreter am Montagabend beschlossen. Der Bolzplatz soll laut Beschlussvorlage stabil gebaut werden und damit vor Vandalismus geschützt sein. Laut Bürgermeister Uwe Tänzler (CDU) gab es in der Vergangenheit immer wieder Demolierungen in Gallin. Unter anderem sei ein Ruheplatz aus Holz angezündet worden. Voraussetzung für den Bau des Bolzplatzes seien Fördermittel. Ohne könne die Gemeinde den Plan so nicht umsetzen, so Tänzler. Das Projekt kostet etwa 120.000 Euro. Die Gemeinde will bis zum Sommer einen Antrag auf EU-Fördermittel aus dem Programm "LEADER" stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.03.2025 | 17:30 Uhr

