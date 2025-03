Stand: 07.03.2025 18:33 Uhr Gemeinde Barkhagen saniert Gemeinschaftshaus für Jugendliche

Die Gemeinde Barkhagen bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) will das Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Barkow für Kinder und Jugendliche umbauen. Dafür wurde bereits das Dachgeschoss komplett entkernt. Bei den Arbeiten sei aufgefallen, dass das Dach saniert werden muss, so Bürgermeisterin Svenja Branig. Insgesamt liegen die Kosten für den Umbau bei etwa 400.000 Euro. Branig hofft, dass noch in diesem Jahr das Dach fertiggestellt wird. Danach könne mit dem Innenausbau begonnen werden. Wenn alles fertig ist, soll sowohl die Jugendfeuerwehr als auch der Jugendclub der Gemeinde das Dachgeschoss nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.03.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim