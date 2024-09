Stand: 02.09.2024 06:18 Uhr Fußball-Oberliga: SG Dynamo Schwerin holt ersten Punkt

In der Fußball-Oberliga hat die SG Dynamo Schwerin einen Punkt geholt - und zwar auswärts bei Eintracht Mahlsdorf in Berlin. Die Schweriner gingen in der 18. Minute durch ihren Stürmer Pepe Kruse in Führung, die Berliner glichen nach zehn Minuten aus und übernahmen dann die Führung durch einen Elfmeter noch vor der Pause. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut Kruse für Dynamo zum 2:2 Endstand. Die SGD fährt damit ihren ersten Punkt in der laufenden Saison ein und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der kommenden Woche treten die Schweriner in der zweiten Landespokalrunde gegen den SV Teterow an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin