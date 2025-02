Stand: 24.02.2025 09:03 Uhr Fußball-Oberliga: Heftige Niederlage für Anker Wismar

In der Fußball-Oberliga musste der FC Anker Wismar am Sonntag eine heftige Niederlage einstecken. Bei der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock musste sich Anker mit 1:10 geschlagen geben. Schon zur Halbzeit führten die jungen Hanseaten mit 4:0. Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7 erzielte Nico Billep für die Wismarer. In der kommenden Woche ist Tennis Borussia Berlin zu Gast in Wismar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.02.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg