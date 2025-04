Stand: 22.04.2025 06:52 Uhr Fußball-Oberliga: Dynamo Schwerin siegt gegen Optik Rathenow

Die SG Dynamo Schwerin hat auch das zweite Spiel am Osterwochenende gewonnen. Nach dem 2:1-Sieg am Sonnabend gegen Tasmania Berlin konnten sich die Schweriner am Montag erneut durchsetzen - mit 1:0 (0:0) bei Optik Rathenow. Das Tor des Tages erzielte Bohdan Kostik in der 81. Minute. Mit dem Sieg machen die Schweriner in der Tabelle einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Sie stehen nun auf Platz 12 der Tabelle - mit vier Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Schon am Freitag steht das nächste Spiel für Dynamo an. Dann ist Tennis Borussia Berlin zu Gast im Sportpark Lankow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin