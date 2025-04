Stand: 19.04.2025 07:24 Uhr Fußball Oberliga: Dynamo Schwerin siegt bei Tasmania Berlin

Wichtiger Auswärtssieg für Dynamo Schwerin in der Fußball-Oberliga. Die Schweriner gewannen bei Tasmania Berlin mit 2:1 (0:0). In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber leichte Vorteile, mit 0:0 ging es in die Kabinen. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte Dynamo. Sarwar Osse traf zur Schweriner Führung nach 54 Minuten. Sechs Minuten später der Ausgleich für Tasmania durch einen Elfmeter. Aber auch das Unentschieden hatte nur kurz Bestand. In der 64. Minute schoss Marvin Runge das 2:1 für die SGD. Damit wahrt Dynamo Schwerin auf Tabellenplatz 13 den Abstand zu den Abstiegsrängen. Am Montag muss Dynamo wieder ran. Auswärts bei Tabellennachbar Optik Rathenow.

