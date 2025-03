Stand: 08.03.2025 06:55 Uhr Fußball: FC Mecklenburg Schwerin zurück auf der Erfolgsspur

Der FC Mecklenburg Schwerin hat in der Fußball-Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den Güstrower SC gewannen die Schweriner am Freitag Abend mit 2:1 (0:1). Nach zwei Niederlagen nach der Winterpause fand der FCM zunächst schwer ins Spiel. In der 36. Spielminute gingen die Gäste in Führung. Der FC Mecklenburg Schwerin zeigte sich mit guten Chancen. Der Offensivdrang wurde belohnt. Kanta Seki und Bashir Schulz brachten die Schweriner mit einem Doppelschlag in der 75. und 78. Minute in Führung. Der FC Mecklenburg ist damit in der Tabelle auf einen Punkt an Spitzenreiter Torgelow-Ueckermünde rangeklettert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin