Stand: 22.03.2025 19:58 Uhr Fußball: FC Mecklenburg Schwerin scheitert im Pokal-Viertelfinale

Der FC Mecklenburg Schwerin hat das Halbfinale im Fußball-Landespokal verpasst. Im Elfmeterschießen unterlag der FCM dem SV Pastow mit 2:3 (0:0). Nachdem es nach 90 und 120 Minuten keine Tore gab, musste die Entscheidung vom Punkt fallen - mit dem besseren Ende für den SV Pastow.

Deutlich besser lief es da für den FC Anker Wismar. Im Nachholspiel der Oberliga gewannen die Wismarer das MV-Duell gegen die TSG Neustrelitz mit 4:1 (1:1). Der FC Anker ging nach einer halben Stunde mit 1:0 durch Ex-Hansa-Spieler Pascal Breier (30.) in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte die TSG durch Nick Höfer (45.+1) ausgleichen. Doch schon in der 47. Minute gingen die Hausherren erneut in Führung - Lucas Meyer machte das 2:1. Kurz vor Schluss trafen Bill Willms (86.) und Gordon Grotkopp (90.+3) für Wismar zum 4:1-Endstand. In der Tabelle liegt Anker auf Rang acht. In der kommenden Woche empfangen die Wismarer den Tabellenzweiten BFC Preußen.

