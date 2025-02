Stand: 13.02.2025 07:27 Uhr Fortschritte bei Bau für neues Radsportzentrum in Schwerin

Der Bau der neuen Radsporthalle am Lambrechtsgrund in Schwerin nimmt Fahrt auf. Die ersten Stützen von den 80 Stützen, auf denen das zukünftige Radsportzentrum stehen soll, werden laut Bauleiter Wieland Schaible in der kommenden Woche eingesetzt. Das Wetter hatte den Bau im Dezember verzögert. Bis zum Sommer soll der Rohbau aber fertig sein, danach werde am Stahlbau gearbeitet, so Wieland weiter. Die neue Radsporthalle soll mit einer Länge von 118 Metern und einer Breite von 68 Metern das größte Gebäude am Lambrechtsgrund werden. Es soll den Sportlerinnen und Sportlern vor allem als Trainingsstätte dienen. Der Bau kostet mehr als 20 Millionen Euro.

